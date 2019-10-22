Российские следователи возбудили дело о минировании ВСУ кладбища в Донецке

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса, а также дело о минировании кладбища в Донецке, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 10 и 16 октября военнослужащие Украины произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки и улицы Пустельникова Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрелов пострадали два человека.

Кроме того, следователи зафиксировали факт минирования украинскими военнослужащими территории "Новодевичьего" кладбища в городе Донецке, где под оградой одного из захоронений была установлена ручная граната. По данным СК, 12 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Народная милиция ДНР ранее сообщала о трех раненых - мужчине и двух женщинах.

"По данным фактам ... возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.