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РИА Новости

Российские следователи возбудили дело о минировании ВСУ кладбища в Донецке

10:39 22.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса, а также дело о минировании кладбища в Донецке, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что 10 и 16 октября военнослужащие Украины произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки и улицы Пустельникова Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрелов пострадали два человека.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
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Силовики размещают вооружение в жилых кварталах Авдеевки, заявили в ДНР
Кроме того, следователи зафиксировали факт минирования украинскими военнослужащими территории "Новодевичьего" кладбища в городе Донецке, где под оградой одного из захоронений была установлена ручная граната. По данным СК, 12 октября произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Народная милиция ДНР ранее сообщала о трех раненых - мужчине и двух женщинах.
"По данным фактам ... возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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