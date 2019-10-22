В октябре в России запустят первый онлайн-университет социальных наук

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В России 28 октября запустят масштабную образовательную платформу онлайн-обучения "Добро.Университет". Проект создан в сотрудничестве с крупнейшими игроками некоммерческого сектора и предлагает инновационные онлайн-курсы, посвященные разработке и реализации социальных проектов. Цель университета – создать крупнейшую базу знаний для развития и поддержки общественных инициатив в России, говорится в сообщении на сайте "Роспатриотцентра".

"В прошлом году мы спросили волонтеров, чего им не хватает, и увидели явный запрос на образовательные программы. Мы решили запустить онлайн-университет и в партнерстве с ведущими фондами и партнерскими организациями разработали онлайн-курсы, посвященные волонтерству в здравоохранении, культуре, спорте, управлении сообществами, продвижению социальных инициатив и многому другому. Помимо обучения университет предоставляет возможность пользоваться базой знаний, различными исследованиями, методиками, а также практиками, которые будут загружены в так называемую википедию волонтерства. Мы планируем активно развивать университет, и уже в самое ближайшее время там появится карта обучающих семинаров, школ и тренингов, которые каждый сможет пройти в офлайн-режиме", – отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

При разработке платформы анализировался и учитывался опыт более 40 проектов в сфере онлайн-обучения. Целевая аудитория проекта – сотрудники НКО, волонтерских организаций и органов власти, преподаватели и студенты, сотрудники социально ответственных компаний, сами волонтеры, а также все неравнодушные граждане.

Образовательные программы для проекта предоставляют организации, имеющие опыт и базу экспертов в конкретной сфере. Среди видов контента, предлагаемых "Добро.Университетом", – видеокурсы, вебинары, библиотека учебных и методических пособий, статей и исследований. На любой из курсов можно записаться бесплатно.