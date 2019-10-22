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РИА Новости

В "Автоматике" назвали условия запуска "российского Windows"

10:30 22.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Автоматика"Генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Автоматика"
Генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Аналоги операционной системы Windows в России есть, но использовать их пока нельзя, для этого должна быть проделана большая подготовительная работа, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в Ростех) Владимир Кабанов.
"Сейчас говорят, что необходимо заменить Microsoft какой-то другой операционной системой. В едином реестре российского программного обеспечения этих национальных операционных систем 42. Но в рамках этого единого реестра не существует механизма оценки качества программного обеспечения, то есть их фактически нельзя использовать", - сказал Кабанов.
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По его словам, чтобы эту проблему устранить, необходимо ввести стандарты технической поддержки и обслуживания ПО из реестра, определить правовые основания для планирования дополнительных затрат, принять меры по утверждению необходимой нормативно-правовой базы и так далее.
"Иными словами, необходимо на государственном уровне озаботиться комплексом практических вопросов разработки безопасного ПО и управления качеством разрабатываемого софта", - пояснил гендиректор "Автоматики".
Читайте полный текст интервью с Владимиром Кабановым >>
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