Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видео из хостела в деревне Дудкино в Новой Москве, где убили двух человек.

На кадрах видны следы крови на полу и дверях одной из комнат.

По версии следствия, во вторник утром сотрудник хостела нанес ножевые ранения пятерым постояльцам и жене своего коллеги. Двое человек от полученных травм скончались. Что стало причиной поножовщины, пока не уточняется.

Как заявляли в полиции, мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом выяснилось, что он был ранее судим.