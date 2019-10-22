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РИА Новости

Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве

10:28 22.10.2019 (обновлено: 13:43 22.10.2019)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из хостела в деревне Дудкино в Новой Москве, где убили двух человек.
На кадрах видны следы крови на полу и дверях одной из комнат.
По версии следствия, во вторник утром сотрудник хостела нанес ножевые ранения пятерым постояльцам и жене своего коллеги. Двое человек от полученных травм скончались. Что стало причиной поножовщины, пока не уточняется.
Как заявляли в полиции, мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом выяснилось, что он был ранее судим.
Сейчас нападавший находится в больнице, следователи допросят его позже.
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