Эксперт прокомментировала заявление США о готовности к войне с Турцией

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заявление о готовности американского лидера Дональда Трампа к войне против Турции в случае необходимости подтолкнет турецкие власти к достижению договоренностей с Россией, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

"Это подтолкнет Турцию к еще большей готовности договариваться с Россией. Это действительно выглядит так. Если настолько обострились отношения с США, то соответственно Турция будет координировать свои действия по силе с другим очень важным актором в Сирии - Россией. Но и в процессе нахождения точек соприкосновения, компромиссов постепенно Турция свернет эту операцию. Это дипломатическо-политическое урегулирование. Наверное, это и будет основной темой предстоящей встречи лидеров РФ и Турции", - сказала Кудряшова РИА Новости.

При этом собеседница агентства отметила, что США и Турция являются союзниками по НАТО. "Поэтому, на мой взгляд, это (военные действия США против Турции - ред.) невозможно. Или США должны инициировать вывод Турции из НАТО. Но как на это посмотрят другие европейские союзники? Это не может быть единоличным решением Трампа, его деятельность ограничена конгрессом и Демократической партией. Это только угрозы", - пояснила эксперт. Она добавила, что в силах США лишь приостановить сотрудничество с Турцией, при этом, по ее словам, турецкий лидер может отреагировать на угрозы эмоционально и ответить тем же замораживанием сотрудничества с США во всех отраслях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. От вечера четверга в зоне турецкой операции действует пятидневное перемирие.