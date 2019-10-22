Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T10:27Z
https://ria.ru/20191022/1560053440.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_1a06a77072900d49ad26c46fa393551a.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировала заявление США о готовности к войне с Турцией

10:27 22.10.2019
4394
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заявление о готовности американского лидера Дональда Трампа к войне против Турции в случае необходимости подтолкнет турецкие власти к достижению договоренностей с Россией, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Вчера, 10:10Война в Сирии
Косачев усомнился, что США применят силу против Турции
"Это подтолкнет Турцию к еще большей готовности договариваться с Россией. Это действительно выглядит так. Если настолько обострились отношения с США, то соответственно Турция будет координировать свои действия по силе с другим очень важным актором в Сирии - Россией. Но и в процессе нахождения точек соприкосновения, компромиссов постепенно Турция свернет эту операцию. Это дипломатическо-политическое урегулирование. Наверное, это и будет основной темой предстоящей встречи лидеров РФ и Турции", - сказала Кудряшова РИА Новости.
При этом собеседница агентства отметила, что США и Турция являются союзниками по НАТО. "Поэтому, на мой взгляд, это (военные действия США против Турции - ред.) невозможно. Или США должны инициировать вывод Турции из НАТО. Но как на это посмотрят другие европейские союзники? Это не может быть единоличным решением Трампа, его деятельность ограничена конгрессом и Демократической партией. Это только угрозы", - пояснила эксперт. Она добавила, что в силах США лишь приостановить сотрудничество с Турцией, при этом, по ее словам, турецкий лидер может отреагировать на угрозы эмоционально и ответить тем же замораживанием сотрудничества с США во всех отраслях.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. От вечера четверга в зоне турецкой операции действует пятидневное перемирие.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 08:00Война в Сирии
Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов
1620021
Обсудить 1
Майк ПомпеоДональд ТрампТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Ледокол Тор
Сигнал бедствия с ледокола "Тор" у берегов Норвегии оказался ложным
РИА
Новости
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Российская боевая авиация в Сирии
Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали подробности убийства в московском хостеле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Израильтянка Наама Иссахар
Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал решение Морщаковой выйти из СПЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния