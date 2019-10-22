Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T10:31Z
https://ria.ru/20191022/1560053100.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/69784/93/697849329_0:105:2460:1489_1036x0_80_0_0_62f6670528e50fb28a12b3dac3887294.jpg
РИА Новости

На Эльбрусе возобновили работу две канатные дороги

10:17 22.10.2019 (обновлено: 10:31 22.10.2019)
233
© РИА Новости / Олег Шилов / Перейти в фотобанкКанатная дорога на горе Эльбрус
Канатная дорога на горе Эльбрус
© РИА Новости / Олег Шилов
Перейти в фотобанк
Канатная дорога на горе Эльбрус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Две очереди канатной дороги на Эльбрусе возобновили свою работу во вторник после того, как были закрыты на три недели для проведения регламентных работ в рамках подготовки к новому горнолыжному сезону, сообщает пресс-служба АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что в рамках регламентных работ с 1 октября по 21 октября будут закрыты две очереди канатной дороги: Азау – Кругозор и Кругозор – Мир. Во время их отключения продолжали работу маятниковая канатная дорога Азау – Кругозор и Кругозор – Мир, кресельная дорога Мир – Гара-Баши, а также третья очередь гондольной канатной дороги Мир – Гара-Баши.
Эльбрус
3 сентября, 17:18РИА Новости
Спасенный в горах подросток рассказал, что хочет снова покорить Эльбрус
"Все регламентные работы на гондольных канатных дорогах завершены. С 22 октября канатные дороги Азау – Кругозор и Кругозор – Мир работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
400000
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмЭльбрусОбщество
Рекомендуем
Станция метро Беговая
На станции метро "Беговая" в Москве пассажир упал на рельсы
РИА
Новости
Ремонт дороги
Более 2,4 тысячи км дорог отремонтированы в Подмосковье в 2019 году
Работа за компьютером
Итоги голосования по ремонту дорог Подмосковья подведут 31 октября
Рабочие бригады ГБУ Автомобильные дороги проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
Порядка 16,7 тысяч км дорог отремонтировано в Подмосковье с 2013 года
Лента
новостей
Вид на Саранск
Более тысячи километров дорог отремонтируют в Мордовии по нацпроекту
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
В Хабаровском крае на волю выпустят еще одну группу белух из бухты Средняя
Директор СВР Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал, как советские разведчики помогали освобождать Югославию
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Погода в Москве
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
Учения МЧС
Пожар на Тверской улице в Москве потушили
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния