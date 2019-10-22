На Эльбрусе возобновили работу две канатные дороги

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Две очереди канатной дороги на Эльбрусе возобновили свою работу во вторник после того, как были закрыты на три недели для проведения регламентных работ в рамках подготовки к новому горнолыжному сезону, сообщает пресс-служба АО "Курорт "Эльбрус".

Ранее сообщалось, что в рамках регламентных работ с 1 октября по 21 октября будут закрыты две очереди канатной дороги: Азау – Кругозор и Кругозор – Мир. Во время их отключения продолжали работу маятниковая канатная дорога Азау – Кругозор и Кругозор – Мир, кресельная дорога Мир – Гара-Баши, а также третья очередь гондольной канатной дороги Мир – Гара-Баши.