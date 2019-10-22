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РИА Новости
Липецкая область

Артамонов: липецкую область полностью газифицируют

10:09 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛИПЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Власти Липецкой достигли с Газпромом договоренность полностью газифицировать регион, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сейчас составляется список населенных пунктов, где нет газа. Это села и деревни, которые состоят всего из нескольких домовладений. В ближайших планах "Газпрома" – строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района.
"Липецкая область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель – стопроцентная газификация. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", – сказал Артамонов.
Он напомнил, что соглашение об опережающем развитии рынка газомоторного топлива в регионе было подписано между администрацией Липецкой области и ПАО "Газпром" на Петербургском международном газовом форуме в начале октября. Предполагается, что инвестиционные проекты "Газпрома" помогут обеспечить всю потребность региона в инфраструктуре метановых заправок, которая быстро растёт в связи с ускоренным переходом от "классического" к экологически чистому транспорту.
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