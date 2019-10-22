Артамонов: липецкую область полностью газифицируют

ЛИПЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Власти Липецкой достигли с Газпромом договоренность полностью газифицировать регион, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, сейчас составляется список населенных пунктов, где нет газа. Это села и деревни, которые состоят всего из нескольких домовладений. В ближайших планах "Газпрома" – строительство межпоселкового газопровода к деревне Никольское Краснинского района.

"Липецкая область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель – стопроцентная газификация. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", – сказал Артамонов.