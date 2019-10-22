Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мать израильтянки Наамы Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, попросила вернуть дочь на родину. Видеообращение Яффы Иссахар опубликовал РБК.
По словам женщины, Наама в тюрьме не понимает ни российского менталитета, ни русского языка.
"Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют", — сказала Яффа Иссахар.
Двадцатипятилетнюю Нааму Иссахар задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки нашли 9,6 грамма гашиша. Суд признал израильтянку виновной в контрабанде и хранении наркотиков.