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РИА Новости

Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение

10:08 22.10.2019 (обновлено: 10:28 22.10.2019)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мать израильтянки Наамы Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, попросила вернуть дочь на родину. Видеообращение Яффы Иссахар опубликовал РБК.
По словам женщины, Наама в тюрьме не понимает ни российского менталитета, ни русского языка.

"Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют", — сказала Яффа Иссахар.

Двадцатипятилетнюю Нааму Иссахар задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки нашли 9,6 грамма гашиша. Суд признал израильтянку виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
15 октября, 19:46РИА Новости
Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку
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Наама ИссахарШереметьево (аэропорт)РоссияИзраильВ мире
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Просьбы тут бесполезны. Надо обращаться в вышестоящие судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека и надеяться на справедливость правосудия.
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Эрик Джордан
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девочка стала разменной монетой в политических играх... она нужна лишь для того, чтобы попытаться вытащить Буркова, который более интересен спецслужбам, чем какая-то израильская барышня... мариванну могли и подбросить
22 октября, 11:16
Лариса Ильина
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