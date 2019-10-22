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РИА Новости

СК проверит детсад в Кирове после жалоб родителей на воспитателя

10:02 22.10.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку в детском саду в Кирове по жалобам родителей на действия воспитателя, якобы оскорбляющего и унижающего детей, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Сообщения родителей воспитанников детского сада №67 города Кирова о том, что воспитатель, который работает в садике с августа 2019 года, оскорбляет детей, применяет физическую силу и унижает подопечных, были опубликованы в социальных сетях и местных СМИ. Так, по словам взрослых, 26 сентября женщина схватила одного мальчика за волосы, а утром 27 сентября на глазах других родителей педагог силой удерживала на стуле ребенка, доведенного до истерики, и кричала на него.
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"По данным публикациям СМИ было принято решение о проведении проверки. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают доводы, изложенные в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь, пресс-служба администрации Кирова сообщает, что городской департамент образования Кирова проводит проверку по жалобам родителей детей, посещающих детский сад №67.
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