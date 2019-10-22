В Подмосковье за кражи люксовых иномарок осудили 18 человек

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суд признал виновными 18 участников этнической группировки в похищениях из автосалонов новых автомобилей премиум-класса на 40 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Среди них два бывших сотрудника столичной Госавтоинспекции и четыре работника лизинговых компаний. В зависимости от степени и роли участия каждого они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе и 17 эпизодах "мошенничества, совершенного организованной группой.

"Приговором суда 18 соучастникам назначено наказание от 4 лет лишения свободы условно и до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима… Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества составил более 40 млн рублей", - сказала Врадий.

Судом установлено, что в период с января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев и Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) похищали новые автомобили премиум-класса, обманывая сотрудников лизинговых компаний из автосалонов в Подмосковье, и вывозили их за рубеж.