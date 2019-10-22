Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T09:46Z
https://ria.ru/20191022/1560051968.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155981/70/1559817079_0:262:3176:2048_1036x0_80_0_0_168fec6a34a47d7d06cb14a6d7a4382c.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков

09:46 22.10.2019
136
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Ясное Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
Жилой дом в поселке Ясное Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщали о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР 10 артснарядов и более 50 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 206 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Антон Мухарский
21 октября, 20:15РИА Новости
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраина
Рекомендуем
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета России
Российские следователи возбудили дело о минировании ВСУ кладбища в Донецке
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк
В ДНР ожидают прибытия новой российской колонны с гуманитарной помощью
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Лента
новостей
Военнослужащий сирийской правительственной армии
Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений
Олег Гладковский
На Украине допросили экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter намерен изменить политику в рамках борьбы с "фейковыми" материалами
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие во вторник, заявляют в ДНР
Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Полиция в Афганистане
В столкновениях на севере Афганистана погибли 15 полицейских
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили, что украинский силовик подорвался на мине в Донбассе
Беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 820 беженцев из Ливана и Иордании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния