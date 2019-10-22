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РИА Новости

В Адыгее экс-начальник колонии получил 7,5 года за взятку "Нивой" и мебелью

09:13 22.10.2019 (обновлено: 09:21 22.10.2019)
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CC0 / AlexVan / Тюрьма
Тюрьма
CC0 / AlexVan /
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Суд приговорил экс-начальника исправительной колонии в Адыгее к 7,5 годам лишения свободы за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает СУСК по республике.
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Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный получил от предпринимателя, работающего на территории промзоны ИК №1, взятку за общее покровительство в виде автомобиля "Нива" и набора мебели. Кроме того, начальник колонии злоупотребил полномочиями при исполнении госконтракта и превысил полномочия при приобретении оборудования для нужд учреждения за счет денег предпринимателя, говорится в сообщении.
"Приговором суда осужденному назначено наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 7 лет", - информирует пресс-служба ведомства.
Он признан виновным по статьям о получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий".
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