В Адыгее экс-начальник колонии получил 7,5 года за взятку "Нивой" и мебелью

КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Суд приговорил экс-начальника исправительной колонии в Адыгее к 7,5 годам лишения свободы за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает СУСК по республике.
18 октября, 10:52РИА НовостиВ Брянске полицейского задержали при получении взятки
Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный получил от предпринимателя, работающего на территории промзоны ИК №1, взятку за общее покровительство в виде автомобиля "Нива" и набора мебели. Кроме того, начальник колонии злоупотребил полномочиями при исполнении госконтракта и превысил полномочия при приобретении оборудования для нужд учреждения за счет денег предпринимателя, говорится в сообщении.
"Приговором суда осужденному назначено наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 7 лет", - информирует пресс-служба ведомства.
Он признан виновным по статьям о получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий".