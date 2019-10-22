В Адыгее экс-начальник колонии получил 7,5 года за взятку "Нивой" и мебелью

Следствием и судом установлено, что в 2018 году осужденный получил от предпринимателя, работающего на территории промзоны ИК №1, взятку за общее покровительство в виде автомобиля "Нива" и набора мебели. Кроме того, начальник колонии злоупотребил полномочиями при исполнении госконтракта и превысил полномочия при приобретении оборудования для нужд учреждения за счет денег предпринимателя, говорится в сообщении.