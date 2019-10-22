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РИА Новости
РИА Наука

В Ростехе создадут систему поиска уязвимостей нулевого дня

09:06 22.10.2019 (обновлено: 10:22 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В России создается аналогичная американской глобальная система поиска уязвимостей нулевого дня для борьбы с киберугрозами, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в Ростех) Владимир Кабанов.
"В этом смысле можно сослаться на аналогичные разработки США. Речь идёт о проекте DARPA CHESS (Computers and Humans Exploring Software Security). Наши западные партнеры реализуют этот проект с конца 2018 года. Он представляет собой глобальную государственную систему, в рамках которой искусственный интеллект активно взаимодействует с человеком. Нейронная сеть производит поиск уязвимостей, анализирует их и предоставляет эксперту - офицеру по кибербезопасности - сильно урезанный набор данных, в котором человек уже способен без потери эффективности локализовать источник опасности и выдать рекомендации по его устранению", - сказал Кабанов.
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Он отметил, что созданная система будет способна отследить и нейтрализовать уязвимости нулевого дня в режиме времени, близком к реальному. На вопрос о том, есть ли что-то подобное в России, Кабанов ответил: "Соответствующие разработки у нас ведутся, но подробностей я приводить не могу".
Уязвимость или угроза нулевого дня — термин, обозначающий дефекты программного обеспечения, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.
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Павильон компании Ростех
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