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РИА Новости

Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали

08:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановРабота полиции в Индонезии
Работа полиции в Индонезии
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Работа полиции в Индонезии. Архивное фото
БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Посольство России в Индонезии подтверждает информацию о задержании россиянки в аэропорту города Денпасар на острове Бали по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости по телефону из Джакарты пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.
"Консульский отдел посольства подтверждает, что гражданка РФ Фирсова Татьяна Александровна 1982 года рождения была задержана в результате таможенного досмотра в аэропорту "И Густи Нгурах Рай" города Денпасар, провинция Бали 16 октября 2019 года по подозрению в контрабанде наркотиков", - сообщил агентству дипломат.
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"По версии индонезийских таможенных органов, при досмотре у неё обнаружили 0,14 грамма кокаина. В настоящий момент Фирсова Т.А. содержится во временном изоляторе полицейского управления в городе Денпасар", - добавил он.
Пресс-атташе посольства также сообщил, что российские дипломаты в настоящее время поддерживают связь с задержанной гражданкой РФ через местного адвоката.
"Сотрудники консульского отдела планируют в скором времени посетить ее в следственном изоляторе", - сообщил Тетюшин.
Максимальное наказание, которое может грозить россиянке по индонезийскому законодательству, - 15 лет лишения свободы, отметил он.
"Посольство будет пристально отслеживать дальнейший следственный процесс в отношении гражданки РФ Фирсовой Т.А. на предмет соблюдения индонезийскими властями ее законных прав", - сказал дипломат.
Он также сообщил, что информацией о других задержанных, вне зависимости от их гражданства, посольство РФ не располагает.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о задержании индонезийской полицией нескольких иностранных граждан на острове Бали по подозрению в контрабанде наркотиков, в том числе российской гражданки Татьяны Фирсовой. В сообщении говорилось, что Фирсовой якобы инкриминируют ввоз в страну 6,6 граммов кокаина, и что россиянке грозит до 15 лет тюрьмы, в отличие от других задержанных иностранцев, которым грозит смертная казнь за контрабанду наркотиков в более крупном размере.
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БалиРоссияИндонезияВ мире
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