Посольство России в Индонезии подтвердило задержание россиянки на Бали

БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Посольство России в Индонезии подтверждает информацию о задержании россиянки в аэропорту города Денпасар на острове Бали по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости по телефону из Джакарты пресс-атташе российской дипмиссии Денис Тетюшин.

"Консульский отдел посольства подтверждает, что гражданка РФ Фирсова Татьяна Александровна 1982 года рождения была задержана в результате таможенного досмотра в аэропорту "И Густи Нгурах Рай" города Денпасар, провинция Бали 16 октября 2019 года по подозрению в контрабанде наркотиков", - сообщил агентству дипломат.

"По версии индонезийских таможенных органов, при досмотре у неё обнаружили 0,14 грамма кокаина. В настоящий момент Фирсова Т.А. содержится во временном изоляторе полицейского управления в городе Денпасар", - добавил он.

Пресс-атташе посольства также сообщил, что российские дипломаты в настоящее время поддерживают связь с задержанной гражданкой РФ через местного адвоката.

"Сотрудники консульского отдела планируют в скором времени посетить ее в следственном изоляторе", - сообщил Тетюшин.

Максимальное наказание, которое может грозить россиянке по индонезийскому законодательству, - 15 лет лишения свободы, отметил он.

"Посольство будет пристально отслеживать дальнейший следственный процесс в отношении гражданки РФ Фирсовой Т.А. на предмет соблюдения индонезийскими властями ее законных прав", - сказал дипломат.

Он также сообщил, что информацией о других задержанных, вне зависимости от их гражданства, посольство РФ не располагает.