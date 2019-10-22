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РИА Новости

Около 20 тысяч жителей Челябинска остались без воды и тепла из-за аварии

08:22 22.10.2019 (обновлено: 11:50 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран
Кран
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кран. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Более 150 многоквартирных и 152 частных жилых дома, где проживают около 20 тысяч человек, остались без горячей воды и теплоснабжения в Челябинске из-за аварии на трубопроводе, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.
По данным пресс-службы, во вторник ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошло повышение давления в системе теплоснабжения Ленинского района Челябинска.
"Для установления объемов аварии превентивно отключено теплоснабжение многоквартирных, частных домов и социальных объектов. По состоянию на 09.15 (07.15 мск) отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с количеством проживающих 20 тысяч человек, а также 17 социально значимых объектов. Больницы, детские сады и школы, не смотря на отключение, работают в обычном режиме, на данный момент температура в зданиях соответствует нормативам", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в результате повреждения теплотрассы не поступала, уточняется в сообщении.
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В районной администрации создан оперативный штаб по вопросам ликвидации аварийной ситуации под руководством врио главы города Натальи Котовой, добавляется в сообщении.
С 09.00 (07.00 мск) производятся пробные запуски системы, просьба жителям внимательней отнестись к внутриквартирному оборудованию, запуск производится в присутствии специалистов "УСТЭК-Челябинск", поясняет пресс-служба.
Температурный режим в помещениях сохраняется в течение суток после отключения, сообщает горадминистрация.
В сообщении также отмечается, что все объекты компании "УСТЭК-Челябинск" застрахованы, поэтому, если вследствие аварийной ситуации жилью челябинцев или общедомовому имуществу нанесен ущерб, он будет возмещен страховой компанией в установленном законом порядке. Памятку о действиях, которые необходимо выполнить в случае возникновения страхового события, доведут до горожан в ближайшее время.
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