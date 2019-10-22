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РИА Новости
Омская область

Омских волонтеров подготовят к форуму сотрудничества России и Казахстана

08:16 22.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 22 окт – РИА Новости. Обучение добровольцев, вошедших в волонтерский корпус форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, стартовало в Омске, сообщает во вторник облправительство.
"Стартовало обучение ребят, вошедших в волонтерский корпус крупного международного события. XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в Омске 6-7 ноября, однако добровольцы уже начали готовиться к встрече с важными гостями", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что обучение волонтеров проходит на базе Омского государственного технического университета. Образовательная программа будет включать два этапа: теоретический и практический. Всего в волонтерский корпус войдут около 100 человек, большинство из них – жители региона. Также в организации мероприятия примут участие добровольцы из Казахстана.
"Обучение позволит волонтерам получить дополнительный опыт, даст возможность понять, каким образом организуют крупные международные события. Они должны знать, как действовать в нестандартных ситуациях, и что от них требуется", - пояснила эксперт управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Екатерина Верлова.
Волонтеры будут работать сразу на двух мероприятиях: форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана и форуме молодежных лидеров России и Казахстана. В рамках первого этапа обучения добровольцы узнали об истории и программе события, а также основных площадках, где пройдет деловая программа мероприятия. Также им рассказали о туристической программе, которую можно предложить гостям форума. Окончательный список добровольцев для работы на международном форме будет сформирован по итогам второго этапа обучения.
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