Омских волонтеров подготовят к форуму сотрудничества России и Казахстана

ОМСК, 22 окт – РИА Новости. Обучение добровольцев, вошедших в волонтерский корпус форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, стартовало в Омске, сообщает во вторник облправительство.

"Стартовало обучение ребят, вошедших в волонтерский корпус крупного международного события. XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в Омске 6-7 ноября, однако добровольцы уже начали готовиться к встрече с важными гостями", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что обучение волонтеров проходит на базе Омского государственного технического университета. Образовательная программа будет включать два этапа: теоретический и практический. Всего в волонтерский корпус войдут около 100 человек, большинство из них – жители региона. Также в организации мероприятия примут участие добровольцы из Казахстана.

"Обучение позволит волонтерам получить дополнительный опыт, даст возможность понять, каким образом организуют крупные международные события. Они должны знать, как действовать в нестандартных ситуациях, и что от них требуется", - пояснила эксперт управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Екатерина Верлова.