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РИА Новости

Трамп поздравил премьера Канады с победой на парламентских выборах

07:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил главу Либеральной партии Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах.
"Поздравляю Джастина Трюдо с прекрасной и добытой в тяжелой борьбе победой", - написал Трамп в Twitter. "Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы " на благо обеих стран".
После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.
Джастин Трюдо
Вчера, 06:21РИА Новости
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