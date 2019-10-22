Трамп поздравил премьера Канады с победой на парламентских выборах

После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.