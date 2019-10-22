Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T07:54Z
https://ria.ru/20191022/1560049643.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за призывы к экстремизму

07:54 22.10.2019
631
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Житель Новокузнецка за размещение в социальной сети экстремистских материалов по мотивам национальной ненависти получил 2,5 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"Сотрудники УФСБ по Кемеровской области – Кузбассу выявили причастность 42-летнего жителя города Новокузнецка, работающего слесарем на одном из заводов, к размещению в публичном доступе в сети Интернет материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении года новокузнечанин выкладывал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" иллюстрации и призывы экстремистской направленности, разжигающие национальную рознь, за что его три раза привлекали к административной ответственности, каждый раз наказывая штрафом.
Однако мужчина продолжал размещать в социальной сети материалы с призывами к экстремистской деятельности. В скором времени новокузнечанин был задержан сотрудниками ведомства.
"Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Заводский районный суд города Новокузнецка Кемеровской области признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - уточняется в пресс-релизе.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
12 октября, 11:11РИА Новости
Володин призвал законодательно противодействовать пропаганде терроризма
20002114
Обсудить 3
НовокузнецкПроисшествия
Рекомендуем
Георгий Михайлович Романов
Князь Георгий Романов заявил, что не боится санкций за посещение Крыма
РИА
Новости
Певец Филипп Киркоров
Суд не стал рассматривать иск комбината питания "Кремлевский" к Киркорову
Российские рубли
В России снизилось число семей с низкими доходами
Зал судебных заседаний
Житель Кузбасса пойдет под суд за истязание семнадцатилетней жены
Лента
новостей
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Сборка двигателя
В Приморье просят помочь авиазаводу, где рабочих перевели на "двухдневку"
Танки Т-14 Армата
Die Welt признала превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Автозаправочная станция
В России рекордно упал спрос на бензин, сообщили СМИ
Наручники на судебном заседании
Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния