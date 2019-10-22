Слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за призывы к экстремизму

КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Житель Новокузнецка за размещение в социальной сети экстремистских материалов по мотивам национальной ненависти получил 2,5 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"Сотрудники УФСБ по Кемеровской области – Кузбассу выявили причастность 42-летнего жителя города Новокузнецка, работающего слесарем на одном из заводов, к размещению в публичном доступе в сети Интернет материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении года новокузнечанин выкладывал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" иллюстрации и призывы экстремистской направленности, разжигающие национальную рознь, за что его три раза привлекали к административной ответственности, каждый раз наказывая штрафом.
Однако мужчина продолжал размещать в социальной сети материалы с призывами к экстремистской деятельности. В скором времени новокузнечанин был задержан сотрудниками ведомства.
"Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Заводский районный суд города Новокузнецка Кемеровской области признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - уточняется в пресс-релизе.