Слесарь из Новокузнецка получил 2,5 года условно за призывы к экстремизму

КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Житель Новокузнецка за размещение в социальной сети экстремистских материалов по мотивам национальной ненависти получил 2,5 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"Сотрудники УФСБ по Кемеровской области – Кузбассу выявили причастность 42-летнего жителя города Новокузнецка, работающего слесарем на одном из заводов, к размещению в публичном доступе в сети Интернет материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении года новокузнечанин выкладывал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" иллюстрации и призывы экстремистской направленности, разжигающие национальную рознь, за что его три раза привлекали к административной ответственности, каждый раз наказывая штрафом.

Однако мужчина продолжал размещать в социальной сети материалы с призывами к экстремистской деятельности. В скором времени новокузнечанин был задержан сотрудниками ведомства.

"Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".