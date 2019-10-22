У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около островного государства Самоа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Эпицентр располагался в 225 километрах к юго-западу от города Апиа. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
20 октября, 13:04РИА НовостиНа Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2