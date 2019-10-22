Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T07:53Z
https://ria.ru/20191022/1560049623.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/25822/49/258224962_0:57:1024:633_1036x0_80_0_0_a789948d56dd430c824491a1daf9ad9d.jpg
РИА Новости

У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7

07:53 22.10.2019
852
© Flickr / sarah|roseБерега Самоа
Берега Самоа
© Flickr / sarah|rose
Берега Самоа. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около островного государства Самоа, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 04.18 по времени UTC (07.18 мск). Эпицентр располагался в 225 километрах к юго-западу от города Апиа. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Вид на Филиппины
20 октября, 13:04РИА Новости
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2
100000
Обсудить 0
СамоаВ мире
Рекомендуем
Окрестности села Карево
Торфяники в Европе перестали поглощать CO2, выяснили ученые
РИА
Новости
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Вид на Филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмограф. Архивное фото
На юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Лента
новостей
Ледокол Тор
Подавший сигнал бедствия у берегов Норвегии ледокол не является атомным
Главный вход Московского зоопарка
Зоопарки в Москве и Мадриде подписали меморандум о взаимопонимании
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали берег реки в месте прорыва дамбы под Красноярском
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Задержание
В новой Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния