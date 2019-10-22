В Хабаровске загорелся утеплитель на емкости с мазутом на промбазе

ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Утеплитель на емкости, в которой находился мазут, загорелся во вторник на территории склада промышленной базы на улице Армавирской в Хабаровске, пожар потушен, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 9.54 (2.54 мск) вторника.
"Прибывшие пожарные установили, что металлическая емкость с мазутом объемом 35 кубометров находится на открытой территории. Горит утеплитель, возгорания нефтепродуктов нет. Угроза распространения огня на ближайшие объекты отсутствует… В 11.26 (4.26 мск) была дана полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Госпожнадзор проводит проверку.