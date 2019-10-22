В Хабаровске загорелся утеплитель на емкости с мазутом на промбазе

ХАБАРОВСК, 22 окт - РИА Новости. Утеплитель на емкости, в которой находился мазут, загорелся во вторник на территории склада промышленной базы на улице Армавирской в Хабаровске, пожар потушен, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.