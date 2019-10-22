ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственная Дума во вторник планирует ратифицировать дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что около 40 стран уже подписали дополнительный протокол, 17 его ратифицировали.