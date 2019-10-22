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РИА Новости

ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

00:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственная Дума во вторник планирует ратифицировать дополнительный протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
Документ, подписанный 27 июля 2017 года в Страсбурге, относит в разряд уголовных преступлений деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе оказание финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, вести своевременный обмен информацией о подобных фактах.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что около 40 стран уже подписали дополнительный протокол, 17 его ратифицировали.
По словам Слуцкого, ратификация со стороны России доппротокола станет важным вкладом с общеевропейское сотрудничество по борьбе с международным терроризмом.
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