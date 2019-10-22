Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T09:00Z
https://ria.ru/20191022/1560043750.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156004/44/1560044449_0:446:2846:2047_1036x0_80_0_0_64f77e845d20fdcb54f1faf12e35baf0.jpg
РИА Новости

Алексей Фурсин: Москва сделала шаг вперед в технологической эволюции

09:00 22.10.2019
115
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Правительство Москвы реализует новый амбициозный проект - Московский инновационный кластер. Он станет первой в России платформой для кооперации IT-компаний, инновационных и производственных предприятий, научных лабораторий и институтов. О соединении бизнеса, инноваций и науки, феномене популярности московских технопарков РИА Новости рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин:
- В Москве проходит форум "Открытые инновации. Какие проекты, IT-решения представлены в ходе мероприятия?
- Любой форум - это мероприятие, куда приходят люди, объединенные какими-то общими интересами. Каждый год сюда приезжают специалисты для обмена результатами работы, чтобы посмотреть, что нового появилось у бизнеса, у органов госвласти, а также у иностранных коллег. Традиционно у города Москвы есть свой стенд, где представлены проекты города, связанные с цифровизацией различных отраслей городского хозяйства. Это и сфера транспорта, и образование, и здравоохранение… . Отдельный блок рассказывает о поддержке бизнеса городскими властями. И, конечно, ключевым проектом для нас сейчас является Московский инновационный кластер, который мы презентуем, рассказываем, чем он может быть полезен, что от него ждут предприниматели. Для нас также важно, что зарубежные эксперты будут рассказывать о нашем инновационном кластере. Это интересный формат.
- Какие перспективы для предпринимателей открывает инновационный кластер?
- Основной посыл для создания в Москве нового кластера - использование уже имеющегося у города потенциала с точки зрения технологий, компаний и квалифицированных кадров. Потенциал этот велик и в российском, и в международном масштабах: наука, IT-технологии, образование, производство… . Все это дает возможность создавать мега-кооперационные связи на вертикальных и на горизонтальных уровнях. Если раньше, формируя инфраструктуру, мы старались с технополисами и технопарками больше создавать вертикальную связь, то здесь она еще и горизонтальная, позволяющая создавать новые проекты на перекрестке компетенций. Бизнесу выгодно участвовать в такой кооперации, когда ты имеешь рядом все, что нужно. Нужна разработка? Пожалуйста, вот тебе крупнейшие научные организации, которые во всех сферах работают в Москве. Нужны кадры? Вот тебе образовательные системы и наши навигационные профориентационные проекты, которые позволят найти лучших специалистов. То же касается и производственных мощностей, что особенно удобно для малого бизнеса. И, кроме того, это возможность с помощью платформы кластера одним кликом отправить свою продукцию на крупнейшие маркетплейсы города и страны.
Прогулочные теплоходы на реке-Москве
14 октября, 16:34РИА Новости
Бизнес Москвы получил 17 млрд рублей кредитов под поручительства ФСКМБМ
- Какие меры поддержки предоставляет город столичным предпринимателям и компаниям-экспортерам?
- Начнем с самой простой меры поддержки - консультирования. Очень важно вовремя подставить предпринимателю плечо - предоставить экспертную поддержку, которая позволяет ему чувствовать себя увереннее, особенно на старте, когда бизнесмен чаще всего делает ошибки и не знает, где получить ту или иную информацию, какую можно получить помощь.
Консультационная часть поддержки особенно важна, особенно если мы говорим про экспорт, где предприниматель имеет дело не просто со своими коллегами, а с зарубежным рынком с другой ментальностью, требованиями, законодательством.
Также важной частью работы с предпринимателями является образование. Предприниматель ведь не один, у него целая команда, где каждый игрок должен быть "профи" и где каждому нужна профессиональная подготовка. На эти направления мы делаем отдельные образовательные треки именно с профессионалами.
У нас есть также программа Made in Moscow. И, конечно, никуда без субсидий.
- Какие возможности открывает эта программа для предпринимателей?
- У нас два блока субсидий. Например, на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В рамках программы Made in Moscow мы делаем порядка полутора десятков мероприятий в течение года, в которых сами финансируем все - от организации до застройки стендового пространства. Но предприниматель может участвовать и в сотнях других выставках и форумах, в том числе, за рубежом. Для этого у нас есть отдельная субсидия, по которой мы компенсируем затраты на участие в таких мероприятиях, не только российских, но и зарубежных. До 700 тысяч рублей можно компенсировать предпринимателю на эти цели.
Второй блок субсидий - это компенсация затрат, связанных непосредственно с экспортом: сертификация, патентование и транспортировка товаров за рубеж. Программа позволяет компенсировать из бюджета до трех миллионов рублей. Поэтому всех заинтересованных представителей бизнеса активно зовем к нам за поддержкой.
Москва-сити
3 октября, 15:11РИА Новости
Несырьевой экспорт Москвы в ЕС за 7 месяцев года вырос до 3,6 млрд долларов
- Какие преференции предоставляет город для резидентов технопарков? Зачем становиться резидентом?
- В московских технопарках расположены, в основном, малые и средние предприятия, хотя в них и присутствуют якорями крупные компании. Последние как раз и создают возможность для кооперации малого и крупного бизнеса. В технопарках все компании разнопрофильные, разноотраслевые и это позволяет им между собой создавать коллаборации, проекты. В одном месте ты можешь реализовать разные проекты.
Но технопарки это не только стены и чистота. Это необходимая инфраструктура, возможность использования оборудования, помещений для деловых мероприятий. Такие площадки позволяют более эффективно вести свой бизнес. Кроме того, резидент технопарка получает субсидии на закупку оборудования, может компенсировать свои затраты в размере до 10 миллионов рублей, приобретая оборудование в кредит, лизинг, либо за счет собственных средств. Интерес к резидентству подтверждается загруженностью площадей технопарков, в 36 технопарках наличие свободных площадей – всего 1,5%, то есть они практически заполнены. Мы сейчас работаем с девелоперскими компаниями, которые хотят строить такую инфраструктуру, и производствами, на базе которых можно открыть новые технопарки.
- Какие инновационные продукты созданы в Москве и как Департамент поддерживает это направление?
- Существует много направлений, которые связаны с поддержкой инноваций, хотя и преград на пути развития, тоже немало. Мы стараемся помаленьку убирать эти преграды. Иногда новатору сложно сразу показать, даст ли его инновация какой-то результат, будет ли она эффективнее уже существующих технологий или продуктов. Поэтому, пока в небольшом масштабе, мы начали проект по пилотным площадкам в кооперации с бюджетными и частными организациями. Эти площадки предоставили новаторам возможность пилотировать свои проекты, технологии и продукцию. В среднем на проект уходит 2-3 месяца пилотной работы. Поэтому мы всем компаниям говорим: "Становитесь пилотной площадкой, притягиваете стартапы со смежной деятельностью, которые могут быть вам интересны с точки зрения бизнеса в будущем".
Эйфелева башня в Париже
27 сентября, 18:50РИА Новости
Московские мебельщики представили продукцию на выставке в Париже
100000
Обсудить 0
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Рекомендуем
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
Владимир Кабанов: в киберпространстве дешевле нападать, чем защищаться
РИА
Новости
Директор по маркетингу компании Paulig Александр Копытов
Александр Копытов: российский рынок кофе имеет огромный потенциал
Дирижер Владимир Спиваков
Владимир Спиваков: я разлюбил работать с иностранными оркестрами
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Андрей Руденко: если Киев признает Крым нашим, диалог о границе будет легче
Лента
новостей
Посол Республики Камерун в Российской Федерации Махамат Паба Сале
Махамат Паба Сале: Камеруну очень нужна российская военная техника
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
Андрей Слепнев: Египет станет экспортными воротами России в Африку
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Эммерсон Мнангагва: хотим, чтобы в Зимбабве было больше российских компаний
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
В Каире считают российско-египетские отношения примером для подражания
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Самех Шукри: отношения Каира и Москвы – пример для всей Африки
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
"Азов" ответил на планы признать полк в США террористической организацией
Пациент на приеме у врача-офтальмолога
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев назвал победителей в холодной войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния