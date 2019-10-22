Алексей Фурсин: Москва сделала шаг вперед в технологической эволюции

Правительство Москвы реализует новый амбициозный проект - Московский инновационный кластер. Он станет первой в России платформой для кооперации IT-компаний, инновационных и производственных предприятий, научных лабораторий и институтов. О соединении бизнеса, инноваций и науки, феномене популярности московских технопарков РИА Новости рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин:

- В Москве проходит форум "Открытые инновации. Какие проекты, IT-решения представлены в ходе мероприятия?

- Любой форум - это мероприятие, куда приходят люди, объединенные какими-то общими интересами. Каждый год сюда приезжают специалисты для обмена результатами работы, чтобы посмотреть, что нового появилось у бизнеса, у органов госвласти, а также у иностранных коллег. Традиционно у города Москвы есть свой стенд, где представлены проекты города, связанные с цифровизацией различных отраслей городского хозяйства. Это и сфера транспорта, и образование, и здравоохранение… . Отдельный блок рассказывает о поддержке бизнеса городскими властями. И, конечно, ключевым проектом для нас сейчас является Московский инновационный кластер, который мы презентуем, рассказываем, чем он может быть полезен, что от него ждут предприниматели. Для нас также важно, что зарубежные эксперты будут рассказывать о нашем инновационном кластере. Это интересный формат.

- Какие перспективы для предпринимателей открывает инновационный кластер?

- Основной посыл для создания в Москве нового кластера - использование уже имеющегося у города потенциала с точки зрения технологий, компаний и квалифицированных кадров. Потенциал этот велик и в российском, и в международном масштабах: наука, IT-технологии, образование, производство… . Все это дает возможность создавать мега-кооперационные связи на вертикальных и на горизонтальных уровнях. Если раньше, формируя инфраструктуру, мы старались с технополисами и технопарками больше создавать вертикальную связь, то здесь она еще и горизонтальная, позволяющая создавать новые проекты на перекрестке компетенций. Бизнесу выгодно участвовать в такой кооперации, когда ты имеешь рядом все, что нужно. Нужна разработка? Пожалуйста, вот тебе крупнейшие научные организации, которые во всех сферах работают в Москве. Нужны кадры? Вот тебе образовательные системы и наши навигационные профориентационные проекты, которые позволят найти лучших специалистов. То же касается и производственных мощностей, что особенно удобно для малого бизнеса. И, кроме того, это возможность с помощью платформы кластера одним кликом отправить свою продукцию на крупнейшие маркетплейсы города и страны.

- Какие меры поддержки предоставляет город столичным предпринимателям и компаниям-экспортерам?

- Начнем с самой простой меры поддержки - консультирования. Очень важно вовремя подставить предпринимателю плечо - предоставить экспертную поддержку, которая позволяет ему чувствовать себя увереннее, особенно на старте, когда бизнесмен чаще всего делает ошибки и не знает, где получить ту или иную информацию, какую можно получить помощь.

Консультационная часть поддержки особенно важна, особенно если мы говорим про экспорт, где предприниматель имеет дело не просто со своими коллегами, а с зарубежным рынком с другой ментальностью, требованиями, законодательством.

Также важной частью работы с предпринимателями является образование. Предприниматель ведь не один, у него целая команда, где каждый игрок должен быть "профи" и где каждому нужна профессиональная подготовка. На эти направления мы делаем отдельные образовательные треки именно с профессионалами.

У нас есть также программа Made in Moscow. И, конечно, никуда без субсидий.

- Какие возможности открывает эта программа для предпринимателей?

- У нас два блока субсидий. Например, на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В рамках программы Made in Moscow мы делаем порядка полутора десятков мероприятий в течение года, в которых сами финансируем все - от организации до застройки стендового пространства. Но предприниматель может участвовать и в сотнях других выставках и форумах, в том числе, за рубежом. Для этого у нас есть отдельная субсидия, по которой мы компенсируем затраты на участие в таких мероприятиях, не только российских, но и зарубежных. До 700 тысяч рублей можно компенсировать предпринимателю на эти цели.

Второй блок субсидий - это компенсация затрат, связанных непосредственно с экспортом: сертификация, патентование и транспортировка товаров за рубеж. Программа позволяет компенсировать из бюджета до трех миллионов рублей. Поэтому всех заинтересованных представителей бизнеса активно зовем к нам за поддержкой.

- Какие преференции предоставляет город для резидентов технопарков? Зачем становиться резидентом?

- В московских технопарках расположены, в основном, малые и средние предприятия, хотя в них и присутствуют якорями крупные компании. Последние как раз и создают возможность для кооперации малого и крупного бизнеса. В технопарках все компании разнопрофильные, разноотраслевые и это позволяет им между собой создавать коллаборации, проекты. В одном месте ты можешь реализовать разные проекты.

Но технопарки это не только стены и чистота. Это необходимая инфраструктура, возможность использования оборудования, помещений для деловых мероприятий. Такие площадки позволяют более эффективно вести свой бизнес. Кроме того, резидент технопарка получает субсидии на закупку оборудования, может компенсировать свои затраты в размере до 10 миллионов рублей, приобретая оборудование в кредит, лизинг, либо за счет собственных средств. Интерес к резидентству подтверждается загруженностью площадей технопарков, в 36 технопарках наличие свободных площадей – всего 1,5%, то есть они практически заполнены. Мы сейчас работаем с девелоперскими компаниями, которые хотят строить такую инфраструктуру, и производствами, на базе которых можно открыть новые технопарки.

- Какие инновационные продукты созданы в Москве и как Департамент поддерживает это направление?