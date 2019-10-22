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РИА Новости
Культура

Тимоти Шаламе рассказал, что устал сниматься в кино

03:57 22.10.2019
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© AFP 2019 / Angela WeissАктер Тимоти Шаламе
Актер Тимоти Шаламе
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Американский актер Тимоти Шаламе рассказал, что хочет сделать перерыв в карьере после завершения съемок в нескольких фильмах, сообщает Daily Mail.
Он закончил работу над своим самым большим проектом – киноадаптацией романа "Дюна" Фрэнка Герберта. Актер также сыграл в комедии "Французский диспетчер", в картине "Маленькие женщины" Греты Гервиг и в ленте "Король" по произведениям Шекспира.
"У меня первый перерыв в съемках почти за два года, и я им наслаждаюсь", — пояснил 23-летний Шаламе.
Актер очень быстро стал звездой. Его заметили после дебютной работы в фильме "Мужчины, женщины и дети" 2014 года режиссера Джейсона Райтмана. В 2017 году Шаламе был номинирован на "Оскар" за роль в картине "Зови меня своим именем".
Кадр из фильма Король
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