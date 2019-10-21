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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда назвал заявления о "поражении" РПЦ на Афоне "псевдоанализом"

22:18 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.
"Некоторые анонимные каналы сегодня прямо рвёт: Афон, "новое поражение РПЦ", "неверная стратегия", какие-то мифические зарубежные консультанты. ...Что можно сказать, если кратко? Весь этот псевдоанализ и псевдоинсайды не имеют ничего общего с реальностью. Купиться на такие вещи может только тот, кто вообще ничего не понимает ни в межправославных отношениях, ни в устройстве церковного управления" - отметил Легойда в своём Telegram-канале.
Он посоветовал "не читать анонимные каналы перед едой".
Некоторые анонимные Telegram-каналы в понедельник заявили о "поражении РПЦ" на Афоне. Они ссылались на сообщения греческих СМИ, согласно которым во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея на гору Афон, который проходит последние несколько дней, его встречали игумены и представители афонских монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как "митрополита Киевского и всей Украины". Сообщалось, что в совместном богослужении участвовали настоятели афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита.
Греция. Святая Гора Афон
Вчера, 21:32Религия и мировоззрение
В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея
Комментируя это событие РИА Новости, церковный историк Владислав Петрушко предостерег от радикальных выводов. По его мнению, встречу Константинопольского патриарха Варфоломея на Афоне не стоит воспринимать как однозначную поддержку его действий со стороны афонских монастырей. Секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям, протоиерей Игорь Якимчук также отмечал, что события на Афоне в связи с визитом туда Константинопольского патриарха Варфоломея вовсе не означают, что во всех монастырях разделяют его убеждения по украинскому вопросу. По словам Якимчука, настоятели монастырей встречали патриарха Варфоломея, поскольку находятся у него в подчинении.
Иверский монастырь на горе Афон
Вчера, 21:14Религия и мировоззрение
Нельзя говорить о единой позиции Афона по признанию ПЦУ, считает эксперт
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьАфон (гора)Новости - Религия и мировоззрениеАфон (полуостров)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаВладимир ЛегойдаРусская православная церковьУкраинаОбщество
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