Легойда назвал заявления о "поражении" РПЦ на Афоне "псевдоанализом"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.

"Некоторые анонимные каналы сегодня прямо рвёт: Афон, "новое поражение РПЦ", "неверная стратегия", какие-то мифические зарубежные консультанты. ...Что можно сказать, если кратко? Весь этот псевдоанализ и псевдоинсайды не имеют ничего общего с реальностью. Купиться на такие вещи может только тот, кто вообще ничего не понимает ни в межправославных отношениях, ни в устройстве церковного управления" - отметил Легойда в своём Telegram-канале.

Он посоветовал "не читать анонимные каналы перед едой".

Некоторые анонимные Telegram-каналы в понедельник заявили о "поражении РПЦ" на Афоне. Они ссылались на сообщения греческих СМИ, согласно которым во время визита патриарха Константинопольского Варфоломея на гору Афон, который проходит последние несколько дней, его встречали игумены и представители афонских монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как "митрополита Киевского и всей Украины". Сообщалось, что в совместном богослужении участвовали настоятели афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита.

Комментируя это событие РИА Новости, церковный историк Владислав Петрушко предостерег от радикальных выводов. По его мнению, встречу Константинопольского патриарха Варфоломея на Афоне не стоит воспринимать как однозначную поддержку его действий со стороны афонских монастырей. Секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям, протоиерей Игорь Якимчук также отмечал, что события на Афоне в связи с визитом туда Константинопольского патриарха Варфоломея вовсе не означают, что во всех монастырях разделяют его убеждения по украинскому вопросу. По словам Якимчука, настоятели монастырей встречали патриарха Варфоломея, поскольку находятся у него в подчинении.