Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Ступинской центральной районной клинической больнице 46-летнему мужчине удалили массивную опухоль слепой кишки, сообщает подмосковный Минздрав.
Врачи смогли выявить новообразование при колоноскопии, которую пациенту назначили из-за очень низкого уровня гемоглобина в общем анализе крови.
"Мужчина имеет тяжелую сопутствующую патологию - сахарный диабет, ожирение и гипертоническую болезнь", - рассказал проводивший операцию хирург-онколог высшей категории, доктор медицинских наук Виталий Коваленко.
Операция продлилась три часа. Мужчине удалили двухкилограммовую злокачественную опухоль, которая успела дать метастазы в лимфоузлы. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.
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