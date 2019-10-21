Подмосковные врачи удалили мужчине двухкилограммовую опухоль

Врачи смогли выявить новообразование при колоноскопии, которую пациенту назначили из-за очень низкого уровня гемоглобина в общем анализе крови.

Операция продлилась три часа. Мужчине удалили двухкилограммовую злокачественную опухоль, которая успела дать метастазы в лимфоузлы. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.