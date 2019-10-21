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РИА Новости

Протестующие закидывают краской департамент внутренних дел Каталонии

21:10 21.10.2019 (обновлено: 21:12 21.10.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПротесты в Барселоне
Протесты в Барселоне
© РИА Новости / Елена Шестернина
БАРСЕЛОНА (Испания), 21 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Участники акции протеста в Барселоне закидывают здание департамента внутренних дел Каталонии воздушными шарами, наполненными краской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участие в акции по призыву радикальной организации "Комитеты зашиты Республики" принимают несколько сотен человек.
До начала агрессивной фазы манифестации на площади перед департаментом царило почти праздничное настроение. Участники акции протеста, выкрикивая лозунги, перекидывались разноцветными шарами, подкидывая их в воздух. В то же время другие протестующие - преимущественно молодежь - наполняли маленькие шары краской из бутылок.
Через несколько минут после того, как протестующие перешли к вандализму, полицейский фургон у здания почти полностью оказался покрыт яркими пятнами краски.
Сотрудник полиции
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За несколько минут до начала акции сотрудники коммунальных служб смочили водой асфальт и стену здания рядом с департаментом. К яркому действу подготовились и журналисты, надев под яркие оранжевые жилеты - опознавательный аксессуар прессы - полиэтиленовые дождевики и защитные куртки, а также упаковав технику в чехлы и пленку.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества за неделю пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. С начала беспорядков около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении.
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