Путин провел встречу с Голодец

Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Ольгой Голодец, на которой обсуждались вопросы развития физкультуры и спорта, а также меры поддержки киноискусства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент провел рабочую встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Обсуждались вопросы развития сферы физической культуры и спорта в стране, а также меры поддержки отечественного киноискусства", - отмечается в сообщении.

В частности, глава государства поднял вопрос о безбарьерной среде на спортивных сооружениях. "Здесь у нас много обязательств, это прописано практически во всех наших фундаментальных документах. Насколько эффективно это сейчас реализуется?" - поинтересовался Путин.