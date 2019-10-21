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РИА Новости

Путин провел встречу с Голодец

20:52 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Ольгой Голодец, на которой обсуждались вопросы развития физкультуры и спорта, а также меры поддержки киноискусства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент провел рабочую встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Обсуждались вопросы развития сферы физической культуры и спорта в стране, а также меры поддержки отечественного киноискусства", - отмечается в сообщении.
В частности, глава государства поднял вопрос о безбарьерной среде на спортивных сооружениях. "Здесь у нас много обязательств, это прописано практически во всех наших фундаментальных документах. Насколько эффективно это сейчас реализуется?" - поинтересовался Путин.
Он также напомнил, что так и не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию "тренер по виду спорта – преподаватель".
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