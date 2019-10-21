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РИА Новости

Хозяева бара в Мексике погибли при нападении на заведение

20:51 21.10.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Веракрус начала расследование нападения на бар в Катемако, в котором погибли супруги - хозяева заведения и были ранены восемь человек, включая несовершеннолетних, заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.
"Следствие прорабатывает версии торговли наркотиками в данном заведении, участие в незаконной преступной деятельности и сведение счётов", - говорится в документе.
По информации местных СМИ, которые публикуют имена погибших и пострадавших, при нападении были ранены трое несовершеннолетних 14-16 лет.
Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор признавал, что его правительству за первые девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.
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Веракрус (штат)МексикаВ мире
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