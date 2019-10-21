Хозяева бара в Мексике погибли при нападении на заведение

"Следствие прорабатывает версии торговли наркотиками в данном заведении, участие в незаконной преступной деятельности и сведение счётов", - говорится в документе.

По информации местных СМИ, которые публикуют имена погибших и пострадавших, при нападении были ранены трое несовершеннолетних 14-16 лет.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор признавал, что его правительству за первые девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.