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РИА Новости

Посольство в Ливане опубликовало предупреждение для россиян

20:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Мохамад АлаеддинЗдание посольства РФ в Ливане
Здание посольства РФ в Ливане
© РИА Новости / Мохамад Алаеддин
БЕЙРУТ, 21 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Бейруте рекомендовало россиянам ограничить передвижение по Ливану в связи с массовыми демонстрациями в стране.
В четверг, 17 октября, в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
"В связи с массовыми протестами и забастовками в Ливане посольство России просит соотечественников по возможности ограничить перемещения по стране, избегать мест массового скопления людей, а также следовать рекомендациям местных органов безопасности", - написано в полученной РИА Новости копии коммюнике диппредставительства.
Согласно заявлению, консульский отдел посольства продолжает работать в штатном режиме.
В понедельник активисты в Ливане вновь блокировали большинство крупных автомагистралей в стране и улиц в Бейруте. В рамках всеобщей забастовки прекратили работу банки, госучреждения, университеты, школы и крупные магазины.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.
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Премьер Ливана в воскресенье обсудил с политическими силами страны программу экстренных экономических мер, в числе которых снижение зарплат нынешним и прежним министрам и депутатам на 50%, чтобы добиться прекращения массовых антиправительственных акций протеста.
В числе других мер, которые обсуждают ливанские политики для сокращения госрасходов, - упразднение ряда министерств и госкомиссий, в частности, министерства информации.
Программа также включает "отмену всех видов повышения НДС, налогов на услуги связи и общественных услуг, отмену банковской тайны в отношении депутатов, министров и должностных лиц государства, приватизацию телекоммуникационного сектора и принятие закона о возврате украденных средств".
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