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РИА Новости

Поклонская заявила, что не участвует в создании "националистических" партий

20:32 21.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала слухи, что она якобы участвует в создании "националистических" партий.
По словам Поклонской, каждую неделю в разных СМИ и Telegram-каналах появляется информация о создании при ее участии различных "националистических", "имперских" или "правоконсервативных" партий.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская
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"Источники этих "уникальных инсайдов" все как на подбор... Во избежание дальнейших инсинуаций официально заявляю: я не участвую ни в каких подобных проектах и в дальнейшем не планирую принимать никакого участия, ведь все мы прекрасно знаем, к чему приводит заигрывание с национализмом в нашей большой, разной и многонациональной стране", - написала Поклонская в своем канале в Telegram.
Депутат отметила, что ее интересуют только проекты, направленные на улучшение жизни россиян, свободу слова и демократию, научный и технологический прорывы, укрепление суверенитета и независимости РФ.
"Надеюсь, что и остальные политики в России будут думать о том, как живёт наш народ и как он будет жить через 5, 10, 50 и 100 лет, а проблемами империи будут заниматься в Российской академии наук", - добавила депутат.
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