Поклонская заявила, что не участвует в создании "националистических" партий

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала слухи, что она якобы участвует в создании "националистических" партий.

По словам Поклонской, каждую неделю в разных СМИ и Telegram-каналах появляется информация о создании при ее участии различных "националистических", "имперских" или "правоконсервативных" партий.

"Источники этих "уникальных инсайдов" все как на подбор... Во избежание дальнейших инсинуаций официально заявляю: я не участвую ни в каких подобных проектах и в дальнейшем не планирую принимать никакого участия, ведь все мы прекрасно знаем, к чему приводит заигрывание с национализмом в нашей большой, разной и многонациональной стране", - написала Поклонская в своем канале в Telegram.

Депутат отметила, что ее интересуют только проекты, направленные на улучшение жизни россиян, свободу слова и демократию, научный и технологический прорывы, укрепление суверенитета и независимости РФ.