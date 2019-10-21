Брод считает, что приход Фадеева поможет СПЧ развивать новые направления

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Приход нового председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева может помочь развивать новые направления, считает председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член совета Александр Брод.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря ОП РФ Валерия Фадеева председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека, он также станет советником президента. Кроме того, президент включил в состав совета журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.

"Валерий Фадеев опытный эксперт, политолог, общественный деятель, публичная фигура, известен в регионах как человек, который стоял у истоков создания ОП РФ, писал закон об Общественной палате, долгие годы входил в президиум этого института и в последние годы является секретарем ОП. Смог вдохнуть новую жизнь в этот институт, активизировать его работу, запустить новые проекты", - сказал Брод РИА Новости.

По его мнению, Фадеев сможет довольно быстро интегрироваться в деятельность СПЧ.

"Что касается СПЧ, мне кажется, через пару месяцев он (Фадеев - ред.) будет достаточно хорошо ориентироваться в работе совета, проведет встречи и консультации с каждым членом совета. Я думаю, его приход никак не ухудшит работу СПЧ, а, возможно, даже и поможет развивать новые направления, которые до сего времени не охватывались членами совета", - добавил Брод.

Он отметил, что стоит продолжать работу в сфере совершенствования правосудия, общественного контроля, мониторинга публичных акций.

"Обязательно, думаю, стоит продолжить работу в сфере совершенствования правосудия, работы правоохранительных органов, в сфере общественного контроля. Продолжать вести мониторинг публичных акций и добиваться, чтобы на этих акциях и организаторы, и участники соблюдали закон, и в то же время организаторы и участники не перегибали палку", - подчеркнул член СПЧ.

В качестве нового направления, которым сможет заняться Фадеев в качестве главы совета, собеседник агентства назвал развитие культуры, образования и социальной защиты.