Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T19:28Z
https://ria.ru/20191021/1560042748.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_ec703f53f2129f1da7748f9f388eeb72.jpg
РИА Новости

Брод считает, что приход Фадеева поможет СПЧ развивать новые направления

19:28 21.10.2019
145
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Приход нового председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева может помочь развивать новые направления, считает председатель координационного совета общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член совета Александр Брод.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря ОП РФ Валерия Фадеева председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека, он также станет советником президента. Кроме того, президент включил в состав совета журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
"Валерий Фадеев опытный эксперт, политолог, общественный деятель, публичная фигура, известен в регионах как человек, который стоял у истоков создания ОП РФ, писал закон об Общественной палате, долгие годы входил в президиум этого института и в последние годы является секретарем ОП. Смог вдохнуть новую жизнь в этот институт, активизировать его работу, запустить новые проекты", - сказал Брод РИА Новости.
По его мнению, Фадеев сможет довольно быстро интегрироваться в деятельность СПЧ.
"Что касается СПЧ, мне кажется, через пару месяцев он (Фадеев - ред.) будет достаточно хорошо ориентироваться в работе совета, проведет встречи и консультации с каждым членом совета. Я думаю, его приход никак не ухудшит работу СПЧ, а, возможно, даже и поможет развивать новые направления, которые до сего времени не охватывались членами совета", - добавил Брод.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Вчера, 18:01РИА Новости
Москалькова пожелала успехов Валерию Фадееву на посту главы СПЧ
Он отметил, что стоит продолжать работу в сфере совершенствования правосудия, общественного контроля, мониторинга публичных акций.
"Обязательно, думаю, стоит продолжить работу в сфере совершенствования правосудия, работы правоохранительных органов, в сфере общественного контроля. Продолжать вести мониторинг публичных акций и добиваться, чтобы на этих акциях и организаторы, и участники соблюдали закон, и в то же время организаторы и участники не перегибали палку", - подчеркнул член СПЧ.
В качестве нового направления, которым сможет заняться Фадеев в качестве главы совета, собеседник агентства назвал развитие культуры, образования и социальной защиты.
"Ну а новое направление - это то, чем стоит заняться и то, чем он сможет заняться - это развитие культуры науки, образования, социальной защиты. Эти темы он знает, выступал по ним неоднократно на различных экспертных площадках и сумеет эти темы реализовать в рамках совета", - добавил Брод.
Валерий Фадеев. Архивное фото
Вчера, 18:00РИА Новости
Биография Валерия Фадеева
030005
Обсудить 2
СПЧВалерий ФадеевАлександр БродВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента
новостей
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
02:45Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч
02:43Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Лента новостейМолния