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РИА Новости

В Ярославской области объявили траур после гибели семи человек при пожаре

19:24 21.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 22 октября днем траура в регионе в связи с пожаром, в результате которого погибли семь человек.
Ранее сообщалось, что трехдневный траур по погибшим объявлен в Ростовском районе, где произошел пожар.
"Вторник - 22 октября - в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим в результате крупного пожара в Ростове Великом. Подписал соответствующий указ. Скорблю вместе со всеми, соболезную родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим", - написал Миронов в Facebook.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый заключен под стражу.
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