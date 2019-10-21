В Ярославской области объявили траур после гибели семи человек при пожаре

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 22 октября днем траура в регионе в связи с пожаром, в результате которого погибли семь человек.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый заключен под стражу.