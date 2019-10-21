МИД России осудил теракт в афганском Нангархаре

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. МИД России осудил теракт в афганской провинции Нангархар и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Агентство Пажвак 18 октября сообщило, что неизвестные обстреляли ракетами мечеть в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечало агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Погибли более 70 человек, еще 60 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

"Решительно осуждаем это преступление. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

В департаменте добавили, что совершенный теракт "имеет целью поддержание в афганском обществе обстановки страха", прочный мир в Афганистане, к достижению которого прилагают усилия противоборствующие стороны конфликта и международное сообщество, противоречит интересам террористов, которые нам ерены обосноваться в стране.

"Считаем необходимым сделать все, чтобы не дать этим замыслам осуществиться. Призываем афганские власти принять безотлагательные меры по обеспечению безопасности мирных граждан и повышению эффективности борьбы с террористическими элементами на территории страны, в первую очередь, уничтожению баз международной террористической организации ИГИЛ*", - отметили в МИД.