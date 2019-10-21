Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T22:04Z
https://ria.ru/20191021/1560040977.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156004/17/1560041727_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_8902bb67b665df858369807162b9f0bf.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид

22:00 21.10.2019 (обновлено: 22:04 21.10.2019)
2378
© Depositphotos / estebandeАстероид, который уничтожил динозавров
Астероид, который уничтожил динозавров
© Depositphotos / estebande
Астероид, который уничтожил динозавров
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид. Исследуя известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер, ученые установили, что кислотная среда в океане изменилась внезапно. И произошло это сразу после падения метеорита. Никакие извержения вулканов не могли привести к таким последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Примерно 65 миллионов лет назад, на границе мелового и палеогенового периодов произошло катастрофическое событие, ставшее причиной массового вымирания. В результате этого события с лица Земли исчезли динозавры и многие другие морские и наземные организмы — до 75 процентов от всех животных видов.
Большинство ученых считают, что причиной глобальной экологической катастрофы стало падение астероида размером около 10 километров, в результате которого образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан. Однако существуют предположения, что экосистемы находились в подавленном состоянии еще до столкновения, и деградация их происходила постепенно. В качестве причины приводят вулканическую активность в конце мелового периода.
Ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом (Michael Henehan) из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германии) решили проверить, что явилось истинной причиной снижение биоразнообразия на рубеже мела и палеогена.
Столкновение астероида с Землей
19 октября, 08:00РИА Наука
Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли
В конце мелового периода действительно имела место активизация вулканических процессов. В это время сформировались гигантские поля базальтовых лав на плато Декан в центре полуострова Индостан. Такие объемы извержений должны были привести к массовым выбросам углекислого газа в атмосферу и повышению кислотности (закислению) океана.
Все геологические данные говорят о том, что закисление действительно было и что именно оно стало причиной гибели большинства морских видов, не способных далее создавать свои известковые раковины и скелеты в кислой среде. Но в случае его появления по причине вулканизма, рост кислотности должен был быть постепенным, а в случае падения астероида — резким и внезапным.
Ученые изучили динамику изменения кислотности океана по изотопам бора в известковых оболочках крошечных одноклеточных планктонных водорослей — фораминифер, на протяжении всего переходного периода между мелом и палеогеном. Материалом для изучения стали окаменелости из кернов глубоководных буровых скважин, а также из горных пород, образовавшихся в этот период.
Практически повсеместно в мире граница между отложениями мелового и палеогенового периодов проявлена очень четко — в виде тонкого слоя темного глинистого материала среди светлых известняков, отличающегося повышенным содержанием иридия, который был принесен астероидом. В земных породах иридий нигде в таких количествах не встречается.
© Фото : Michael Henehan Темный слой глины на границе меловых и палеогеновых отложений в Гёльхеммерберге (Нидерланды)
 Темный слой глины на границе меловых и палеогеновых отложений в Гёльхеммерберге (Нидерланды)
© Фото : Michael Henehan
Темный слой глины на границе меловых и палеогеновых отложений в Гёльхеммерберге (Нидерланды)
Выяснилось, что в слоях, лежащих ниже темного слоя, — то есть образовавшихся до падения астероида, — никаких признаков закисления океана нет. А сразу над этим слоем изотопные данные показывают заметное повышение кислотности морской среды. Таким образом, изменение кислотности океана на границе мела и палеогена произошло внезапно, сразу после падения астероида. То есть, скорее всего, было связано с этим событием.
А вот на восстановление среды океану потребовалось несколько миллионов лет, прежде чем углеродный цикл достиг равновесия, и морские организмы, обладающие известковыми скелетами, снова смогли широко распространиться по планете.
Астероид над Землей
13 августа, 11:26РИА Новости
Ученые исключили возможность падения опасного астероида на Землю
1405001
Обсудить 0
РИА НаукаастероидыдинозаврыГермания
Рекомендуем
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария начала строить участок для прокачки газа по "Турецкому потоку"
Лента
новостей
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
"Обещала не рожать": мать двадцати одного ребенка снова забеременела
Фоторобот подозреваемого в совершении серии убийств престарелых женщин
"Может объявиться где угодно": серийного душителя ищут по всей стране
Пуск ракеты во время учений Гром-2019
СМИ сообщили о нештатной ситуации при запуске ракеты на учениях "Гром-2019"
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Звуковой удар
Ушли на второй круг. Ученые оценили попытки создать сверхзвуковой самолет
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Москве пропал двенадцатилетний мальчик
Жительница Великобритании Сью Рэдфорд
Гинеколог прокомментировала сообщения о женщине, родившей 21 ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния