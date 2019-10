Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид

Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид. Исследуя известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер, ученые установили, что кислотная среда в океане изменилась внезапно. И произошло это сразу после падения метеорита. Никакие извержения вулканов не могли привести к таким последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.