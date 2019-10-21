Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в бизнес-форуме на Кубани

© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края Кроме того, на площадке бизнес-форума стартовали съемки международного кинопроекта. Фильм расскажет о том, как инвестиционный аналитик крупной международной компании прилетела в Россию и влюбилась в российского предпринимателя, которого приехала инспектировать.