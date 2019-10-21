Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в бизнес-форуме на Кубани

Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в бизнес-форуме "Дело за малым", который прошел в Краснодаре. На мероприятие приехали бизнесмены из 70 российских регионов. Деловая программа форума включала семинары, лекции, мастер-классы, деловые игры и круглые столы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе пленарного заседания "Человеческий капитал: фактор национального "Прорыва" отметил, что с каждым годом "Дело за малым" собирает все больше участников.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе пленарного заседания "Человеческий капитал: фактор национального "Прорыва" отметил, что с каждым годом "Дело за малым" собирает все больше участников.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края Число посетителей форума по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.
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Число посетителей форума по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяПопулярности форума способствовала насыщенная программа, включающая более 100 мероприятий.
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Популярности форума способствовала насыщенная программа, включающая более 100 мероприятий.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
Участниками форума стали известные политики и бизнесмены. Помимо губернатора Краснодарского края, мероприятие посетили уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, краснодарский предприниматель и филантроп Сергей Галицкий.
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Участниками форума стали известные политики и бизнесмены. Помимо губернатора Краснодарского края, мероприятие посетили уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, краснодарский предприниматель и филантроп Сергей Галицкий.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяЗнаковыми событиями форума в этом году стали выступления известных бизнес-тренеров, таких как Аллан Пиз, Майкл Трейси и Гил Петерсил. Также в мероприятии приняли участие российский космонавт Геннадий Падалка и специалист по лидерству Радислав Гандапас..
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Знаковыми событиями форума в этом году стали выступления известных бизнес-тренеров, таких как Аллан Пиз, Майкл Трейси и Гил Петерсил. Также в мероприятии приняли участие российский космонавт Геннадий Падалка и специалист по лидерству Радислав Гандапас..
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяОсобое внимание предпринимателей и СМИ вызвала видеоконференция с участием американского инженера и предпринимателя Илона Маска, основателя компаний Tesla и Space X.
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Особое внимание предпринимателей и СМИ вызвала видеоконференция с участием американского инженера и предпринимателя Илона Маска, основателя компаний Tesla и Space X.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяУчастники форума в ходе мероприятия могли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать партнера для развития франшизы и получить консультацию от представителей органов исполнительной власти.
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Участники форума в ходе мероприятия могли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать партнера для развития франшизы и получить консультацию от представителей органов исполнительной власти.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяКроме того, на площадке бизнес-форума стартовали съемки международного кинопроекта. Фильм расскажет о том, как инвестиционный аналитик крупной международной компании прилетела в Россию и влюбилась в российского предпринимателя, которого приехала инспектировать.
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Кроме того, на площадке бизнес-форума стартовали съемки международного кинопроекта. Фильм расскажет о том, как инвестиционный аналитик крупной международной компании прилетела в Россию и влюбилась в российского предпринимателя, которого приехала инспектировать.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края Как отметил продюсер картины, президент кинокомпании "Царь Пикчерз" Александр Изотов, на форуме были отсняты материалы с известными гостями форума, включая телемост с Илоном Маском.
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Как отметил продюсер картины, президент кинокомпании "Царь Пикчерз" Александр Изотов, на форуме были отсняты материалы с известными гостями форума, включая телемост с Илоном Маском.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяДля съемок в голливудском фильме кастинг прошли более 500 посетителей форума.
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Для съемок в голливудском фильме кастинг прошли более 500 посетителей форума.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского краяФорум следующего года планируется не менее масштабным, пообещали организаторы.
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Форум следующего года планируется не менее масштабным, пообещали организаторы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края