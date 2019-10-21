Эксперт оценил возможные последствия повышения цен на этиловый спирт

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Возможное повышение минимальной цены на этиловый спирт, водку и коньяк в РФ не приведет к заметному росту цен, при этом для производителей новые уровни все еще являются заниженными с экономической точи зрения, сказал РИА Новости генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Минфин РФ в понедельник предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья: с 1 января 2020 года он может вырасти на 16%, до 57 рублей за литр. Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года - до 49 рублей с 43 рублей за литр. Кроме того, с 1 января 2020 года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку может вырасти на 7% - до 230 рублей (бутылка объемом 0,5 литра), на коньяк - на 11,6%, до 433 рублей.

"Никаких последствий, небольшой рост цены. В бутылке водки спирт без акцизов стоит не так дорого... грубо говоря, возможно, бутылка водки подорожает на несколько рублей", - сказал Дробиз, комментируя повышение минимальной цена на этиловый спирт. Он считает, что цены прибавят "в пределах инфляции", до 5%, без радикального подорожания, при этом для производителей предложенного повышения МРЦ все еще недостаточно.

"Например, минимальная розничная цена на водку в 230 рублей - экономически необоснованная цена, низкая цена с точки зрения производителей. Да, сегодня официальная цена - 215 рублей, но такой водки в продаже нет. Завод будет практически в ноль работать, без прибыли, и будет вынужден компенсировать потери более дорогой водкой", - считает Дробиз.

Эксперт напомнил, что уровень МРЦ на водку в РФ в 2014 году, когда начался кризис, был понижен с 220 до 185 рублей, что привело к появлению гигантских объемов нелегальной водки, с которой государство боролось три года. "Но даже и сейчас цена все равно занижена. Сейчас плохо, но лучше, чем было", - сказал эксперт. Он считает, что МРЦ на водку в России должна составлять 240-245 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.