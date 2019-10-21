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РИА Новости

Пресс-конференция о контроле за оборотом лекарственных средств

18:03 21.10.2019 (обновлено: 18:05 21.10.2019)
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24 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная контролю за оборотом лекарственных средств.
Участники:
- руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области Андрей ПЛУТНИЦКИЙ;
- заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области Роман КУРЫНИН;
- представитель Правительства Московской области.

К участию также приглашены:
- представители Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

Как Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения контролирует качество лекарств и борется с контрафактом? Действительно ли необходима новая система маркировки лекарств? Где лучше покупать лекарства? Как понять, что препарат не поддельный?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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