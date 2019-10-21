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РИА Новости

Пресс-конференция замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина

17:59 21.10.2019 (обновлено: 18:01 21.10.2019)
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23 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ВЕРШИНИНА, приуроченная ко Дню Организации Объединенных Наций, который традиционно отмечается 24 октября.
В рамках пресс-конференции речь пойдет о работе российской дипломатии на площадке Организации Объединенных Наций, об актуальных задачах, стоящих перед Россией в Совете Безопасности ООН и других организациях системы Объединенных Наций, о роли ООН в поддержании международного мира и безопасности и решении глобальных вопросов.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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