Пресс-конференция замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина

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23 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ВЕРШИНИНА, приуроченная ко Дню Организации Объединенных Наций, который традиционно отмечается 24 октября.