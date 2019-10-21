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РИА Новости

Прокурор начал оглашать заключение по делу о пожаре в Ростове-на-Дону

17:50 21.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Прокурор приступил к оглашению обвинительного заключения по делу о крупном пожаре, который произошел в центре Ростова-на-Дону летом 2017 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По делу проходят бывшая замглавы районной администрации Марина Беляева, обвиняемая по статье "Халатность", начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электросети Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный, обвиняемые по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
В понедельник суд установил личности обвиняемых, зачитал им права и обязанности. После этого прокурор приступил к оглашению обвинительного заключения.
"В июне 2016 - августе 2017 года Беляева не организовала контроль за размещением свалочных очагов на территории района, приведением территории в порядок, ...допустив преступную небрежность", - сказал гособвинитель.
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В свою очередь, Трунов "не обеспечил производство ремонтных работ на высоковольтной линии в зоне ответственности, замену элементов сети, ...что привело к несоблюдению требований пожарной безопасности", добавил он.
Следующее заседание по делу назначено на 1 ноября.
По данным следствия, 21 августа 2017 года в центральной части города в районе Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью более 32,6 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина.
Правоохранители установили, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории дома №50 по переулку Чувашский, а причиной пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором дома проводов воздушной линии электропередачи. При их эксплуатации были допущены нарушения, что привело к короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора, считают следователи.
Потерпевшими по делу признаны свыше 700 человек. В начале сентября следствие было окончено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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