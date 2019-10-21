СК попросил оставить Абызова в СИЗО

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы до конца января оставить под арестом бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого по ряду уголовных дел, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Александр Аснис.

"Следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста на три месяца - до 25 января 2020 года, суд рассмотрит его в четверг", - сказал адвокат, добавив, что намерен настаивать на изменении меры пресечения.

Срок расследования дела продлен до 25 марта. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

По мнению следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 миллиарда рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные.

Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.