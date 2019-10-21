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РИА Новости

СК попросил оставить Абызова в СИЗО

17:44 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. СК РФ попросил Басманный суд Москвы до конца января оставить под арестом бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого по ряду уголовных дел, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Александр Аснис.
"Следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста на три месяца - до 25 января 2020 года, суд рассмотрит его в четверг", - сказал адвокат, добавив, что намерен настаивать на изменении меры пресечения.
Срок расследования дела продлен до 25 марта. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.
По мнению следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 миллиарда рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
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Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Первое же уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМихаил АбызовРоссияПроисшествия
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