Неизвестные напали на деревню в Буркина-Фасо, сообщают местные СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Неизвестные убили девять деревенских жителей на севере западноафриканской страны Буркина-Фасо, передает местное агентство AIB.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Зура, которая расположена в провинции Бам. На деревню до наступления комендантского часа напали люди в военной форме, их лица были закрыты капюшонами. Жертвами нападения, согласно источникам агентства, стали люди в возрасте от 50 до 70 лет.
При этом источники агентства Франс Пресс подтвердили факт нападения и число погибших.
"Вооруженные люди провели атаку по деревне Зура, недалеко от (города - ред.) Конгуси, в результате чего погибли девять человек, все мирные жители", - заявил агентству анонимный источник в силовых структурах.
Один из жителей Конгуси заявил агентству, что неизвестные также разграбили магазин и забрали скот.
По данным министерства социального развития, которые приводит Франс Пресс, в регионе, расположенном на севере центральной части страны, где находится Конгуси, зарегистрировано наибольшее число внутренне перемещенных лиц – более 270 тысяч.