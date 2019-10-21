Неизвестные напали на деревню в Буркина-Фасо, сообщают местные СМИ

По его информации, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Зура, которая расположена в провинции Бам. На деревню до наступления комендантского часа напали люди в военной форме, их лица были закрыты капюшонами. Жертвами нападения, согласно источникам агентства, стали люди в возрасте от 50 до 70 лет.