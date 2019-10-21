Киеву необходимо защищать интересы в ПАСЕ, заявил украинский вице-премьер

"В ПАСЕ очень заметили отсутствие украинской делегации, они не ожидали, потому что думали, что мы не сможем как-то ответить. Но нам, кроме каких-то ярких шагов как демарши, нам необходима монотонная системная работа, которая делает больно тем, кто сделал больно нам. И эта работа ведется, мы свой интерес защищаем", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.