Киеву необходимо защищать интересы в ПАСЕ, заявил украинский вице-премьер

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что в ПАСЕ почувствовали отсутствие украинской делегации, однако, помимо демаршей, нужны шаги по защите интересов страны.
Ранее в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в ней из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами в Ассамблее. Глава новой украинской делегации в ассамблее Лиза Ясько заявила, что считает неправильным отказ от диалога с Россией.
"В ПАСЕ очень заметили отсутствие украинской делегации, они не ожидали, потому что думали, что мы не сможем как-то ответить. Но нам, кроме каких-то ярких шагов как демарши, нам необходима монотонная системная работа, которая делает больно тем, кто сделал больно нам. И эта работа ведется, мы свой интерес защищаем", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.