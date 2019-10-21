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РИА Новости

В Шотландии и Уэльсе попросили Туска о продлении Brexit

17:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Первые министры Шотландии и Уэльса Никола Стерджен и Марк Дрейкфорд в понедельник обратились к председателю Евросовета Дональду Туску с письмом, в котором попросили его о продлении Brexit с тем, чтобы получить возможность обсудить и провести новый референдум.
Стерджен и Дрейкфорд напомнили, что в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил Евросоюзу письмо с просьбой о продлении Brexit до 31 января 2020 года.
"Мы бы хотели поддержать эту просьбу о продлении с тем, чтобы не было риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения, ратифицированного и ЕС, и Великобританией. Наша общая точка зрения заключается в том, что конечным результатом процесса в Вестминстере должен стать референдум о членстве в ЕС. Но в любом случае необходимо, чтобы было достаточно времени на должное изучение законопроекта о выходе из ЕС", - говорится в тексте открытого письма двух лидеров.
Стерджен и Дрейкфорд указывают на то, что вносимый правительством законопроект касается властей регионов и парламенты Уэльса и Шотландии должны иметь возможность как следует изучить документ.
"Конечно же, Европейскому совету решать, насколько длительным должно быть продление, но мы бы предпочли достаточно длительное для проведения в Великобритании референдума с вариантом "остаться в ЕС" на бюллетенях", - указывают региональные лидеры.
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