В Шотландии и Уэльсе попросили Туска о продлении Brexit

"Мы бы хотели поддержать эту просьбу о продлении с тем, чтобы не было риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения, ратифицированного и ЕС, и Великобританией. Наша общая точка зрения заключается в том, что конечным результатом процесса в Вестминстере должен стать референдум о членстве в ЕС. Но в любом случае необходимо, чтобы было достаточно времени на должное изучение законопроекта о выходе из ЕС", - говорится в тексте открытого письма двух лидеров.