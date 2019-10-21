Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне A(RU)

МОСКВА, 21 окт – Пресс-служба Новикомбанка. Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка (входит в Госкорпорацию Ростех) на уровне A(RU), прогноз по рейтингу определен как "Стабильный". В своем отчете эксперты Агентства отметили устойчивый бизнес-профиль Банка, адекватную позицию по фондированию и ликвидности, а также хороший запас по нормативу достаточности капитала.

Аналитики агентства отмечают прочные рыночные позиции Новикомбанка, который по состоянию на 01.09.2019 занимает 27-е место по величине капитала и 25-е — по активам среди российских банков. Рыночная ниша как опорного банка российской промышленности и специализация на кредитовании и обслуживании предприятий Государственной корпорации Ростех создают широкие возможности для развития Новикомбанка в качестве универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру Корпорации.

Ключевые финансовые показатели деятельности Новикомбанка имеют выраженную положительную динамику, отмечает АКРА. Значения нормативов достаточности капитала Банка находятся на умеренно высоком уровне.

"Чистая процентная маржа Банка за период с 2016 по 2018 год соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам за тот же период составило 31%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка", — отмечается в отчете АКРА.

Стратегия Новикомбанка состоит в последовательном расширении обслуживания предприятий, входящих в периметр Ростеха. Важность Банка для Госкорпорации подтверждается стабильной поддержкой в части фондирования, а также существенным уровнем операционного контроля. По мнению АКРА, Госкорпорация Ростех всегда готова оказать Банку всю необходимую поддержку.

"Мы удовлетворены тем, что агентство АКРА подтвердило высокую оценку кредитоспособности Новикомбанка на уровне А и отметило эффективность основной операционной деятельности Банка. Приятно констатировать, что и другие ведущие рейтинговые агентства, такие как Moody’s и RAEX, также едины во мнении о надежности и высоком уровне кредитоспособности Банка. Это в очередной раз подтверждает верность выбранной стратегии — глубоко интегрировать Новикомбанк в структуру Ростеха, как ключевой центр финансирования приоритетных проектов отечественной экономики. Сегодня Новикомбанк оказывает финансовую поддержку большому числу важнейших программ в различных отраслях — от авиастроения, здравоохранения до цифровой экономики, которые реализуются лидерами отечественной промышленности в целом, и предприятиями Ростеха в частности. Наш многолетний опыт в организации оптимальных программ финансирования позволяет предприятиям эффективно выполнять поставленные государством задачи", — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.