Мэр столицы Абхазии подал в отставку

СУХУМ, 21 окт – РИА Новости. Глава администрации Сухума Адгур Харазия ушел в отставку, передает Sputnik Абхазия.
"Глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке", - говорится в сообщении.
По его словам, за пять лет работы "на этой должности немало сделано, предстоит сделать ещё больше".
"Не всегда в кране течёт вода, не всегда люди засыпают сытые. Граждане часто пишут с просьбой помочь, кто-то больной и не может выехать. Я много ночей не спал, думая о проблемах граждан. Хочу попросить прощения у тех, кому не смог помочь", - цитирует Sputnik Абхазия заявление Харазии.
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