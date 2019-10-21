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РИА Новости

Мэр столицы Абхазии подал в отставку

17:08 21.10.2019
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© Sputnik / Томас ТхайцукМэр города Сухум Адгур Харазия
Мэр города Сухум Адгур Харазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 21 окт – РИА Новости. Глава администрации Сухума Адгур Харазия ушел в отставку, передает Sputnik Абхазия.
"Глава администрации Сухума Адгур Харазия объявил о своей отставке", - говорится в сообщении.
По его словам, за пять лет работы "на этой должности немало сделано, предстоит сделать ещё больше".
"Не всегда в кране течёт вода, не всегда люди засыпают сытые. Граждане часто пишут с просьбой помочь, кто-то больной и не может выехать. Я много ночей не спал, думая о проблемах граждан. Хочу попросить прощения у тех, кому не смог помочь", - цитирует Sputnik Абхазия заявление Харазии.
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