Мэр столицы Абхазии подал в отставку

"Не всегда в кране течёт вода, не всегда люди засыпают сытые. Граждане часто пишут с просьбой помочь, кто-то больной и не может выехать. Я много ночей не спал, думая о проблемах граждан. Хочу попросить прощения у тех, кому не смог помочь", - цитирует Sputnik Абхазия заявление Харазии.