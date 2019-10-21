Пресс-конференция, посвященная организации питания в школах

Участники:
- главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации Жанетта ГОРЕЛОВА;
- директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, профессор Института образования НИУ ВШЭ Татьяна АБАНКИНА;
- ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Мария ГМОШИНСКАЯ;
- председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Людмила МЯСНИКОВА.
Обеспечение учащихся полноценным сбалансированным питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным особенностям и современным требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано со здоровьем и с социально-экономическим развитием России в целом. Осенью 2019 года был проведен Всероссийский конкурс лучших проектов организации питания обучающихся в школе. Он прошел в 2 этапа: дистанционно и очно. Каковы передовые региональные и муниципальные проекты?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации Жанетта ГОРЕЛОВА;
- директор Центра прикладных экономических исследований и разработок, профессор Института образования НИУ ВШЭ Татьяна АБАНКИНА;
- ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Мария ГМОШИНСКАЯ;
- председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Людмила МЯСНИКОВА.
Обеспечение учащихся полноценным сбалансированным питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным особенностям и современным требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано со здоровьем и с социально-экономическим развитием России в целом. Осенью 2019 года был проведен Всероссийский конкурс лучших проектов организации питания обучающихся в школе. Он прошел в 2 этапа: дистанционно и очно. Каковы передовые региональные и муниципальные проекты?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/