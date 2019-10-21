Муфтий Москвы призвал решить проблему частых разводов среди мусульман

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов заявил на международном форуме в Стамбуле "Семейная жизнь" о необходимости решить проблему частых разводы среди мусульман.

"Среди рассматриваемых вопросов на стамбульской конференции особое внимание привлекла тема прав и обязанностей мусульманок, в частности были рассмотрены такие регионы, как Сирия, Палестина, Ливан, где среди беженцев очень много вдов и одиноких матерей, вынужденных воспитывать детей в тяжелых жизненных условиях без какой-либо поддержки со стороны", - сообщил муфтий Ильдар Аляутдинов РИА Новости.

"Эта проблема касается и женщин, проживающих в других странах. В большинстве случаев причиной тому становится увеличение числа разводов и распространение свободных отношений" - добавил он.

По словам религиозного деятеля, причина таких проблем кроется в безответственности, а также в незнании супругами своих прав и обязанностей.

"Мужчинам необходимо следовать правилам религии, которая четко прописывает их обязанности после развода. Я имею в виду ответственность - в том числе, материальную помощь собственным детям и их воспитание", - считает руководитель ДУММ.