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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий Москвы призвал решить проблему частых разводов среди мусульман

17:03 21.10.2019 (обновлено: 17:05 21.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов заявил на международном форуме в Стамбуле "Семейная жизнь" о необходимости решить проблему частых разводы среди мусульман.
"Среди рассматриваемых вопросов на стамбульской конференции особое внимание привлекла тема прав и обязанностей мусульманок, в частности были рассмотрены такие регионы, как Сирия, Палестина, Ливан, где среди беженцев очень много вдов и одиноких матерей, вынужденных воспитывать детей в тяжелых жизненных условиях без какой-либо поддержки со стороны", - сообщил муфтий Ильдар Аляутдинов РИА Новости.
"Эта проблема касается и женщин, проживающих в других странах. В большинстве случаев причиной тому становится увеличение числа разводов и распространение свободных отношений" - добавил он.
По словам религиозного деятеля, причина таких проблем кроется в безответственности, а также в незнании супругами своих прав и обязанностей.
"Мужчинам необходимо следовать правилам религии, которая четко прописывает их обязанности после развода. Я имею в виду ответственность - в том числе, материальную помощь собственным детям и их воспитание", - считает руководитель ДУММ.
"Если есть некая неполноценность внутри семьи, то, соответственно, в последующем это повлияет и на само общество", - заключил муфтий.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваСтамбулОбщество
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