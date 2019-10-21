Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T17:04Z
https://ria.ru/20191021/1560036172.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155996/66/1559966610_0:52:1000:615_1036x0_80_0_0_ec9a5501126f5049492d52183baf787a.jpg
РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове

16:54 21.10.2019 (обновлено: 17:04 21.10.2019)
506
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство следствия об аресте подозреваемого рассматривала председатель суда Оксана Груздева.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Вчера, 14:43РИА Новости
Трехдневный траур объявлен в Ростове, где при пожаре погибли семь человек
210000
Обсудить 0
РостовЯрославская областьПроисшествия
Рекомендуем
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Похороны двух погибших при пожаре в Ростове детей пройдут во вторник
РИА
Новости
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Трехдневный траур объявлен в Ростове, где при пожаре погибли семь человек
Обнаружены тела 4 жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Лента
новостей
Тамара Морщакова
Морщакова вышла из состава СПЧ
Молоток и наручники на столе у судьи
Верховный суд Башкирии ужесточил наказание двум из 12 террористов
Житель Ярославской области 1982 года рождения, подозреваемый в поджоге, повлекшем смерть 7 человек
СК просит арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
Сотрудник полиции
Суд отправил в психбольницу основателя LinguaLeo за убийство сестры
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму нетрезвый сосед изнасиловал семилетнюю девочку
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Гендиректора артели арестовали по делу о прорыве дамбы
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Семья трогательно поздравила Никиту Михалкова с днем рождения
Задержание участников митинга в Чили
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
23:08СБ призвал страны ООН помочь в поимке исполнителей терактов в Афганистане
Лента новостейМолния