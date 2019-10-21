Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".