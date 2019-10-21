Власти Ливана упразднили министерство информации

ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Кабинет министров Ливана принял решение упразднить министерство информации в рамках борьбы с финансовым кризисом на фоне антиправительственных демонстраций, охвативших страну на прошлой неделе.
Премьер-министр Саад Харири объявил ранее в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов.
После выступления Харири генсек кабмина Ливана озвучил подробности плана.
"Упразднение и присоединение ряда министерств и управлений: а) упразднение министерства информации и поручение соответствующим органам подготовить необходимые для этого документы максимум до 30 ноября 2019 года", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ливана Махмуд Аднан Маккие. Его выступление транслировалось телеканалом al-Mayadeen.
По всей стране в понедельник проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины. Демонстранты блокировали в понедельник основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.
В минувший четверг в Ливане начались массовые акции протеста. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса. В субботу вице-премьер и три министра, состоящие в христианской партии "Ливанские силы", подали в отставку.