Власти Ливана упразднили министерство информации

ДАМАСК, 21 окт - РИА Новости. Кабинет министров Ливана принял решение упразднить министерство информации в рамках борьбы с финансовым кризисом на фоне антиправительственных демонстраций, охвативших страну на прошлой неделе.

Премьер-министр Саад Харири объявил ранее в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов.

После выступления Харири генсек кабмина Ливана озвучил подробности плана.

"Упразднение и присоединение ряда министерств и управлений: а) упразднение министерства информации и поручение соответствующим органам подготовить необходимые для этого документы максимум до 30 ноября 2019 года", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ливана Махмуд Аднан Маккие. Его выступление транслировалось телеканалом al-Mayadeen.

По всей стране в понедельник проходит общая забастовка. Закрыты все банки, госучреждения, школы, университеты и крупные магазины. Демонстранты блокировали в понедельник основную трассу, ведущую в Бейрут с севера страны, покрышками и мусорными баками забаррикадированы ряд основных дорог в самой ливанской столице.

В минувший четверг в Ливане начались массовые акции протеста. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.