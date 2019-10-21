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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи

16:51 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает с приветственным словом на конференции "Россия - Африка". 20 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает с приветственным словом на конференции Россия - Африка. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с главой каждой африканской делегации, однако все они смогут выступить в ходе саммита "Россия-Африка" в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
"Саммит, он будет состоять из двух пленарных заседаний. Участвуют все главы государств и все руководители делегаций. Причем имеется в виду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканских делегаций, то есть все будут иметь возможность выступить", - сказал он, уточнив, что лидерам будет отведено на выступление порядка 5 минут.
"С учетом того, что Путин не может просто физически со всеми встретиться, мы очень хотим, чтобы каждый приехавший представитель африканских стран, выступил на этом форуме и хотя бы кратко изложил свою позицию относительно сотрудничества с Россией в перспективах и политического, и экономического взаимодействия", - объяснил Ушаков.
Первый саммит Россия-Африка и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Вчера, 16:39Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЮрий УшаковВладимир ПутинСочиРоссияВ мире
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