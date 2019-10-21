Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с главой каждой африканской делегации, однако все они смогут выступить в ходе саммита "Россия-Африка" в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Саммит, он будет состоять из двух пленарных заседаний. Участвуют все главы государств и все руководители делегаций. Причем имеется в виду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканских делегаций, то есть все будут иметь возможность выступить", - сказал он, уточнив, что лидерам будет отведено на выступление порядка 5 минут.

"С учетом того, что Путин не может просто физически со всеми встретиться, мы очень хотим, чтобы каждый приехавший представитель африканских стран, выступил на этом форуме и хотя бы кратко изложил свою позицию относительно сотрудничества с Россией в перспективах и политического, и экономического взаимодействия", - объяснил Ушаков.